di Nicolò CorradinoKoloMuaniJuve, l’analisi ai raggi X della prestazione dell’attaccante francese contro la Lazio: tutti i dettagli«Se mi piacerebbe restare allaJuve? Sono molto felice qui, è una famiglia, vedremo cosa accadrà». parole chiare che fanno capire tanto: KoloMuani sta bene allaJuve e nelle ultime due partite, dove è tornato al gol, lo si è visto anche in campo. Tranne per quel momento di tensione con Renato Veiga, l’attaccante francese sembra essersi integrato al meglio (anche a livello realizzativo). Dal suo arrivo in bianconero ha segnato ben 7 reti e solo Retegui ha segnato di più in Serie A in questa seconda parte di stagione (10 gol).contro la Lazio, oltre al gol tante giocate di sacrificio per aiutare la squadra ad alzare il baricentro e legare il gioco tra reparti. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: i numeri della partita contro la Lazio, le parole sul futuro e la somiglianza al grande obiettivo di mercato. Dentro alla partita dell’attaccante

Roma Juve, i cambi non incidono: l’impatto di Koopmeiners e Kolo Muani in uscita dalla panchina. I numeri della loro partita - di Enrico PecciRoma Juve, Koopmeiners e Kolo Muani non incidono: i numeri della loro partita dall’ingresso in campo nel secondo tempoAll’Olimpico di Roma, nel big match contro i giallorossi, non sono stati di certo protagonisti Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani. Il primo è stato escluso dopo la titolarità in Juve-Genoa, mentre l’attaccante francese ha trovato i primi minuti con Tudor solo nel finale. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Kolo Muani può giocare con Vlahovic ma… Le indicazioni che arrivano da Cagliari Juve sono chiare: i numeri mostrano che la convivenza è possibile? - di Nicolò CorradinoKolo Muani può giocare con Vlahovic, l’analisi della prestazione dell’attaccante francese in Cagliari-Juve: i numeriGiuntoli ha le idee chiare: «Sì, abbiamo tanti attaccanti bravi e il mister sta cercando di gestirli. Possono anche giocare insieme». Thiago Motta ha le idee chiare: «Assolutamente sì, dipenderà dalla tipologia di partita, ma sono due elementi con grandi caratteristiche. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Kolo Muani Juve, rinascita in bianconero: l’attaccante francese ha già eguagliato il suo score della stagione 2023/24. I numeri - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, rinascita in bianconero: i numeri sulle reti dell’attaccante francese tra la passata stagione e quella in corsoRandal Kolo Muani, a secco nelle ultime tre partite di campionato, ha realizzato cinque gol nelle prime sei gare in bianconero – in 16 presenze tra Ligue 1 e Serie A 2024/25 ha già eguagliato il suo score del 2023/24 tra Bundesliga e Ligue 1 (sette reti in 28 partite). 🔗Leggi su juventusnews24.com

