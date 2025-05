Kings League rissa sfiorata tra Fedez e Blur Il rapper | Se lui augura cose brutte…

Nella gara tra la squadra del rapper e quella del content creator si è quasi arrivati alle mani. I post sui social 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Kings League, rissa sfiorata tra Fedez e Blur. Il rapper: “Se lui augura cose brutte…”

Il video della rissa sfiorata tra Fedez e Blur alla Kings League - Durante i quarti di finale dei playoff del torneo inventato da Piqué, si sono affrontati gli Stallions e i Boomers: ovvero le squadre di Blur e Fedez. A dividere i due contendenti c'era anche Leonardo Bonucci, wild card della squadra del rapper milanese. Una partita preceduta da una serie di... 🔗Leggi su milanotoday.it

Kings League e la rissa sfiorata tra Fedez e Blur in campo. Bonucci interviene per calmare il rapper – Il video - Rissa sfiorata in campo nel torneo Kings League, tra la squadra dei Stallions dello streamer Blur e quella dei Boomers di Fedez, con tanto di parapiglia in campo. Una tensione riportata dal sito Goal.com che parla di parapiglia in campo con tanto di coinvolgimento della risorsa esterna della squadra del rapper, la cosiddetta Wild Card, ovvero il calciatore Leonardo Bonucci, intervenuto a calmare l’artista. 🔗Leggi su open.online

