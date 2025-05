Kings League Italy Fedez sulla lite con Blur | ‘Augura tumore e morte’ Bonucci li ha divisi

Attimi di alta tensione si sono verificati nel corso della KingsLeagueItaly, durante la partita tra i Boomers, la squadra capitanata da Fedez, e gli Stallions guidati dallo streamer Blur (Gianmarco Tocco), noto volto di Twitch. L’incontro, valido per i quarti di finale dei playoff, ha visto il rapper milanese protagonista di un acceso diverbio con il suo rivale, tanto che si è sfiorata la rissa in campo.Tensione alle stelle alla KingsLeagueItaly tra Fedez e lo streamer Secondo quanto documentato da numerosi video diventati virali sui social, Fedez ha abbandonato la sua postazione e si è precipitato verso Blur, urlando: “Che c*** volete?” mentre veniva trattenuto dagli altri giocatori e da Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, che ha svolto il ruolo di “wild card” per i Boomers. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Kings League Italy, Fedez sulla lite con Blur: ‘Augura tumore e morte’, Bonucci li ha divisi

