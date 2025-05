Kingdom Come | Deliverance 2 annunciata la data di uscita di Brushes with Death la prima espansione

Warhorse Studios ha svelato Brushes with Death, la prima espansione narrativa di Kingdom Come: Deliverance 2, in arrivo il 15 maggio 2025. Questa nuova avventura, ricca di atmosfere cupe e artistiche, vedrà il protagonista Henry confrontarsi con enigmi e destini inaspettati, dando inizio a un intrigante percorso attraverso un incontro misterioso nei boschi, dove un teschio colorato e l'enigmatico pittore Votya giocano ruoli chiave.

Warhorse Studios ha annunciato ufficialmente BrusheswithDeath, la primaespansione narrativa di KingdomCome: Deliverance 2, in arrivo il 15 maggio 2025. Questo nuovo contenuto scaricabile porta il protagonista Henry in una nuova avventura dalle tinte oscure e artistiche, che si apre con un incontro misterioso nei boschi: un teschio colorato e un pittore enigmatico, Votya, saranno il punto di partenza per una serie di quest inedite.Ricordiamo che l’espansione sarà disponibile singolarmente oppure inclusa nell’Expansion Pass, e promette di arricchire ulteriormente il complesso mondo medievale del gioco. La figura di Votya non solo introduce nuove missioni e personaggi, ma anche una nuova meccanica legata alla personalizzazione degli scudi, offrendo la possibilità di farli dipingere e decorare, ampliando così le opzioni estetiche e funzionali per il protagonista. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2, annunciata la data di uscita di Brushes with Death, la prima espansione

