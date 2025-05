Khachanov ferma la corsa di Passaro e approda gli ottavi degli Internazionali d’Italia

Karen Khachanovferma la corsa di Francesco Passaro e approda gli ottavidegliInternazionalid’Italia. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Roma il russo s’impone con un perentorio 6-3 6-0 e nel prossimo turno sfiderà il vincente della sfida serale tra Carlos Alcaraz e Laslo Djere.Il tennista italiano parte bene, tiene a zero il servizio d’apertura, ottiene, alla seconda opportunità, il break per salire sul 2-0 e, rimontando da 0-30, si porta sul 3-0. Lo splendido inizio di partita lascerebbe presagire una cavalcata trionfale, il russo invece entra in partita, il tennista umbro cala l’intensità della sua prestazione, non trasforma la palla per il possibile 4-5 e capitola subendo un parziale di sei giochi consecutivi che sancisce il 6-3 del primo parziale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Khachanov ferma la corsa di Passaro e approda gli ottavi degli Internazionali d’Italia

Segui queste discussioni sui social

Het is nu al leuk!#khachanov #sonego#RolandGarros Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si ferma ad Arezzo la corsa della Kabel - LAP CLUB AREZZO 3 KABEL VOLLEY PRATO 1 Lap Club Arezzo: Amatucci, Caneschi, Ciabatti, Conti, De Santis, Luatti, Nandesi A., Nandesi L., Nataletti, Pippi, Renzetti, Ricci, Salvi, Scarpato. All. Morelli. Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli. Arbitri: Vagheggini e Funari Parziali: 24-26; 25-22; 25-22; 25-18. 🔗Leggi su lanazione.it

ATP 500 Rio de Janeiro, si ferma la corsa di Luciano Darderi. Cerundolo batte nuovamente il tennista italiano - Si ferma nuovamente contro l’argentino Francisco Cerundolo la corsa di Luciano Darderi che nell’incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro perde con il punteggio di 6-7(1-7) 6-3 6-2 in un match durato due ore e nove minuti. Il numero ventisei del mondo affronterà nei quarti di finale il vincente della sfida tra il connazionale Tomas Etcheverry e il francese Alexandre Muller. 🔗Leggi su oasport.it

La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda - La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. A certificarlo sono gli ultimi dati pubblicati dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) secondo cui la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 9,4% in termini reali rispetto al 2023 e il più forte incremento annuo dalla fine della Guerra Fredda. La spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, con una crescita particolarmente rapida sia in Europa che in Medio Oriente. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Passaro si ferma al 3° turno: vince Khachanov; RECAP! Fuori Djokovic. L'Italia con solo Napolitano. Il quadro degli ottavi; Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 10 maggio; Challenger Milano: si ferma in finale la corsa di Francesco Passaro, vince Coria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Khachanov ferma la corsa di Passaro e approda gli ottavi degli Internazionali d’Italia - Karen Khachanov ferma la corsa di Francesco Passaro e approda gli ottavi degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Roma il russo s’impone ... 🔗oasport.it

Passaro-Khachanov all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita - Passaro cerca per la prima volta in carriera il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia: il tennista azzurro affronta sulla Grand Stand Arena il russo Khachanov, n. 23 del seeding. 🔗sport.sky.it

Francesco Passaro avrà un 3° turno difficile, ma non impossibile a Roma. Poi incombe Alcaraz… - Francesco Passaro affronterà il russo Karen Khachanov al terzo turno degli Internazionali d'Italia: dopo aver firmato la grande impresa contro il bulgaro ... 🔗oasport.it