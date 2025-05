Karate | l’Italia chiude in trionfo gli Europei 2025! Oro nel kumite maschile e 12 medaglie totali

A Yerevan si sono conclusi gli Europei2025 di Karate. Sui tatami armeni l’Italia ha fatto segnare un bottino impressionante di 12 podi totali, tra Karate (8) e paraKarate (4), con 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi, definito al meglio da quanto successo nell’ultima giornata di gare.La squadra maschile di kumite si è presa – nuovamente – l’oro continentale. La formazione composta da Simone Marino, Matteo Avanzini, Matteo Fiore, Daniele De Vivo e Michele Martina, oltre che a Angelo Crescenzo e Luca Maresca, si è imposta complessivamente 2-3 sulla Croazia in una sfida incredibile, risolta dalla vittoria di Michele Martina per 3-0 su Dino Simunec.Si mette al collo l’argento invece la squadra maschile di kata: Mattia Busato, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice (e Alessio Ghinami) vengono superati di misura dalla Spagna con lo score di 42. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: l’Italia chiude in trionfo gli Europei 2025! Oro nel kumite maschile e 12 medaglie totali

