JuventusWomen: le parole di AlishaLehmann dopo la fine della stagione di Serie A femminile e della vittoria dello ScudettoAttrAverso il proprio profilo Instagram, AlishaLehmann ha voluto ripercorrere le emozioni di questa Serie A femminile – coronate con la vittoria dello Scudetto – al suo primo anno di JuventusWomen. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da AlishaLehmann (@AlishaLehmann7)PAROLE – «Alla mia squadra: sono così Orgogliosa di ogni singola giocatrice, delle personalità che abbiamo e di tutto il lavoro che abbiamo messo negli allenamenti e nelle partite. Siamo cresciute come una squadra e abbiamovintocome una squadra. abbiamo giocatrici incredibili e giochiamo sempre l’una per l’altra. Essere parte di questo fantastico viaggio e squadra è solo una grande emozione, siamo uniche. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Alisha Lehmann non trattiene l’emozione: «Orgogliosa di ogni giocatrice, abbiamo vinto come squadra. Aver fatto parte di questo viaggio…» – FOTO

