Juventus Salernitana Under 15 2-0 LIVE | altri cambi per Benesperi ritmi più bassi ora!

di Fabio ZaccariaJuventusSalernitanaUnder 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del ritorno del primo turno dei playoff(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La JuventusUnder 15 torna in campo dopo il grande 3-0 dell’andata contro la Salernitana per il ritorno degli ottavi e conquistare i quarti di finale: segue LIVE il match.JuventusSalernitanaUnder 15 2-0: sintesi e moviola1? Calcio d’inizio, primo possesso bianconero2? Gara subito vivace 2? Salvai per Pipitò– Gran cross dell’11 per il 10 bianconero, Milione esce e fa suo il pallone4? Inserimento Tufaro– Lancio per Tufaro da parte di Ghiotto, mira sballata e occasione che sfuma. Ottimo tempismo di Tufaro nella circostanza7? Doppia chance incredibile per i bianconeri- Samà sfonda sulla sinistra, mette al centro per Pipitò che dopo una ribattuta di Milione calcia in girata. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Salernitana Under 15 2-0 LIVE: altri cambi per Benesperi, ritmi più bassi ora!

