La Juventus, nella prossima finestra di mercato, dovrà lavorare per migliorare l'attacco. Di seguito sono riportate le ultime novità.Solo un punto per la Juventus nella partita contro la Lazio. Un risultato amaro per la Vecchia Signora che ha visto la squadra romana pareggiale al 96esimo minuto con Vecino. A portare in vantaggio i bianconeri, invece, il gol di KoloMuani.L'attaccante francese ha già totalizzato sette reti in quattordici presenze nel nostro campionato e la Juventus riflette sul suo futuro.Nella prossima finestra di mercato, infatti, la società bianconera dovrà intervenire per migliorare e rendere la squadra ancora più competitiva con l'obiettivo di creare un ciclo che possa essere duraturo nel tempo. È, però, importante qualificarsi alla Champions League per poter avere i giusti introiti da rivestire sul mercato.

Rompipallone.it - Juventus, futuro Kolo Muani in bilico: il sogno di Giuntoli