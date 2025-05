Julia Roberts torna Pretty Woman? Richard Gere dice sì ma a una condizione

Cosa succede dopo il vissero felici e contenti? Come prosegue la vita della Cenerentola del ventunesimo secolo e del suo affascinante principe azzurro? Potremmo avere la possibilità di scoprirlo presto, perché pare che al cinema potrebbe arrivare PrettyWoman 2, il sequel della più amata delle commedie romantiche degli ultimi quarant’anni. E, conferma RichardGere, se succede anche JuliaRoberts sarà presente.PrettyWoman 2, l’ipotesi di un sequelÈ uscito nel 1990, trenta cinque anni dopo, è ancora uno dei film più amati nella storia del cinema. La commedia romantica per eccellenza, quella che non ci stanchiamo mai di vedere e rivedere. E magari di vedere ancora in una nuova veste. Crescono, infatti, le voci riguardanti un possibile sequel di PrettyWoman. A parlarne è una fonte a dir poco autorevole, il suo protagonista, il divo RichardGere. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Julia Roberts torna Pretty Woman? Richard Gere dice sì, ma “a una condizione”

