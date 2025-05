Jovanotti tra il tour Palajova l’incidente a Santo Domingo e la rinascita nella villa di Cortona

Lorenzo Jovanotti incanta il pubblico italiano con il suo tour Palajova, offrendo concerti emozionanti in tutta Italia. Il suo recente incidente a Santo Domingo, avvenuto mentre pedalava, ha reso il suo viaggio di riabilitazione una sfida significativa. Il ritorno sul palco, dopo quest'esperienza difficile, rivela una nuova profondità artistica e umana, rendendo ogni esibizione un momento di gioia e condivisione per i fan.

