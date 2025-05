Josh Hartnett esegue autonomamente gli stunt in Fight or Flight tranne per un rischio sul set

In breve da Zazoom:

In un'intervista esclusiva, Josh Hartnett condivide i dettagli della sua coinvolgente esperienza sul set di

In una recente intervista, JoshHartnett ha svelato l’esperienza intensa vissuta durante le riprese del suo nuovo film Fight or Flight, diretto da James Madigan. L’attore ha voluto misurarsi contro sé stesso, mettendo alla prova la propria resistenza eseguendo personalmente le scene d’azione più impegnative. Il protagonista, Lucas Reyes, ex agente dei servizi segreti in . L'articolo JoshHartnettesegueautonomamente gli stunt in Fight or Flight, tranne per un rischio sul set è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Josh Hartnett esegue autonomamente gli stunt in Fight or Flight, tranne per un rischio sul set

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fight or Flight, Josh Hartnett ha voluto eseguire in prima persona gli stunt: "Una sfida unica" - La star di Pearl Harbor e Trap ha dichiarato di aver deciso di mettersi alla prova proprio come Keanu Reeves in John Wick. In una recente intervista, Josh Hartnett ha raccontato di aver voluto mettersi alla prova eseguendo personalmente le scene d'azione nel suo ultimo film Fight or Flight. Nel lungometraggio di James Madigan, Hartnett interpreta Lucas Reyes, un ex agente dei servizi segreti caduto in disgrazia, e ha deciso di spingersi al limite per capire se poteva in un ruolo così fisico a quasi cinquant'anni. 🔗Leggi su movieplayer.it

Fight or Flight: Josh Hartnett scatenato nel trailer di questo nuovo film d'azione - Un po' John Wick, un po' Bullet Train, questo action con protagonista l'attore di The Trap debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 9 maggio. Ecco trailer e trama di Fight or Flight. 🔗Leggi su comingsoon.it

Mister Movie | Josh Hartnett Decolla: Fight or Flight, l’Action che Rivoluziona i Cieli! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Preparatevi a un Josh Hartnett come non l'avete mai visto! 'Fight or Flight' è l'action thriller ad alta quota che sta conquistando critica e pubblico, mescolando adrenalina pura e un pizzico di follia. 🔗Leggi su mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

Josh Hartnett esegue autonomamente gli stunt in Fight or Flight, tranne per un rischio sul set. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne