Risale ai primi anni Duemila l’inizio del sodalizio tra JohnLegend e KanyeWest, quando la voce di Ordinary People entrava nel rooster dell’etichetta discografica del rapper, Good Music.Poco prima il 47enne di Atlanta aveva collaborato all’album di debutto di Legend, Get Lifted, ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo. I rapporti si sono inaspriti nel 2022 quando Ye si rendeva protagonista di episodi controversi. i quali avevano suscitato una reazione dell’artista di Springfield che dichiarava: “Onestamente, dato che non eravamo pubblicamente d’accordo sulla sua candidatura e sul suo sostegno a Trump, credo che sia diventato troppo per sostenere la nostra amicizia”. Negli ultimi giorni Legend è stato intervistato dal Times, dichiarando sugli episodi bizzarri che hanno portato West sulla prime pagine ha dichiarato: “Non ho visto un accenno di quello che stiamo vedendo ora, le sue ossessioni per l’antisemitismo, l’anti-nero, ed è triste vedere la sua devoluzione”. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - John Legend su Kanye West: “Il suo tracollo è iniziato dopo la morte della madre”

