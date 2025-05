Jesper de Jong pronto alla sfida | Scenderò in campo per vincere contro Sinner

Non prima delle 15.00, Jannik Sinner affronterà l’olandese Jesper de Jong (n.93 del ranking) nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sulla terra rossa romana, il n.1 del mondo ha ripreso nel proprio incedere, messi alle spalle tre mesi di stop per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. La vittoria contro l’argentino Mariano Navone è stata confortante e ora Sinner è atteso a una nuova sfida.Un confronto che non è un inedito, pensando al 2° turno degli Australian Open 2024, quando Jannik si impose contro l’oranje piuttosto nettamente: “Mi ero appena qualificato per il mio primo Slam. Affrontarlo al 2° turno è stata la ciliegina sulla torta. Ovviamente, lui è il migliore del mondo. È rientrato dopo la sua sospensione e i tre mesi di assenza dal circuito ATP. Il campo sarà pieno e so che nessuno tiferà per me, ma una partita come questa è la migliore che si possa giocare. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jesper de Jong pronto alla sfida: “Scenderò in campo per vincere contro Sinner”

