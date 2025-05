Jannik Sinner torna a Roma | dopo la sospensione trionfa e affronta Jesper de Jong agli Internazionali d’Italia 2025

In breve da Zazoom:

Il ritorno di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 suscita grande entusiasmo tra gli appassionati di tennis. Dopo una pausa forzata dovuta a questioni legate al caso Clostebol, il giovane talento azzurro è pronto a tornare in campo al prestigioso Masters 1000 di Roma, determinato a dimostrare il suo valore e a regalare emozioni indimenticabili ai tifosi.

Il ritorno in campo per JannikSinner si preannuncia con grande attesa agliInternazionalid’Italia2025. Il tennista azzurro ha annunciato con entusiasmo che riprenderà a giocare al prestigioso Masters 1000 di Roma. dopo un periodo di pausa forzata, segnato da una sospensione legata al caso Clostebol, Sinner è pronto a dare nuovamente il massimo, . L'articolo JannikSinnertorna a Roma: dopo la sospensionetrionfa e affrontaJesper de JongagliInternazionalid’Italia2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Jannik Sinner torna a Roma: dopo la sospensione trionfa e affronta Jesper de Jong agli Internazionali d’Italia 2025

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!” - Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile.E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. 🔗Leggi su oasport.it

Jannik Sinner c'è: il numero 1 del mondo torna in campo a Roma e supera Navone. E sulla telecamera scrive: "Che bello" - Il ritorno in campo del numero 1 del mondo. Jannik Sinner ha riassaporato il tennis giocato e le partite ufficiali dopo il periodo di squalifica e lo ha fatto bagnando positivamente il suo esordio nel torneo Atp Master 1000 di Roma. L'altoatesino ha piegato la resistenza dell'argentino Navone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. "Che bello": Jannik Sinner lo ha scritto sulla telecamera al termine. 🔗Leggi su feedpress.me

Internazionali di Roma 2025, torna Jannik Sinner: come vedere il torneo in streaming su NOW - Tutto pronto per il rientro in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica di febbraio per il caso clostebol: il #1 al mondo debutterà agli Internazionali... 🔗Leggi su calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner-Alcaraz, scoppia la bomba: Roma stravolta; Sinner-De Jong all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming; Tennis, Internazionali Roma 2025 ??Sinner - Navone (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2); Sinner-Navone: Jannik torna in campo oggi alle 19 sul Centrale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner torna in campo a Roma, l'orario della sfida con De Jong - La sfida tra Sinner e De Jong è in programma domani, lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. L'azzurro tornerà quindi nuovamente in campo al Centrale del Foro Italico, per regalarsi l'accesso agli ... 🔗msn.com

Sinner-De Jong all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Jannik Sinner e Jesper De Jong , valido per il 3° turno degli Internazionali d'Italia 2025, è in programma sul Centrale lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. Il match sarà in diretta ... 🔗sport.sky.it

Sinner, buona la prima agli Internazionali di Roma: “Ho ritrovato me stesso”. Lunedì il terzo turno - Jannik Sinner torna in campo e vince. 6-3-6-4 contro l'argentino Navone: "È una sensazione bellissima, ho ritrovato me stesso" ... 🔗msn.com