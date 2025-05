Jannik Sinner lavora sui particolari a Roma per il terzo turno | con chi si è allenato e cosa ha fatto

Questione di metodo. JannikSinner è tornato questo pomeriggio a lavorare sul campo, dopo aver vinto alla sua prima uscita negli Internazionali d’Italia 2025. 104 giorni dopo l’altoatesino ha riassaporato l’agonismo puro e sul Centrale del Foro Italico ha battuto l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-3 6-4. Una partita in cui l’azzurro ha messo in evidenza le sue qualità e nello stesso tempo una condizione non perfetta.Un aspetto prevedibile, visti i tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”. Tuttavia, l’essere riuscito a prevalere abbastanza comodamente contro un giocatore che sulla terra sa essere insidioso è confortante. Jannik, dunque, si è rimesso all’opera sul campo-5 dalle 15.30, scambiando col boliviano Hugo Dellien, prossimo rivale dell’australiano Alex de Minaur a Roma. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner lavora sui particolari a Roma per il terzo turno: con chi si è allenato e cosa ha fatto

Segui queste discussioni sui social

?????????????????? ???????????? ???????????? 3 ?????????????? ??????????????????, ???????????? 1 ?????? ???? ???????????? ???????????? ???????????????? ????????????Jannik Sinner is drie maanden geschorst vanwege het overtreden van de dopingregelsDe Italiaan is een schikking overeengekomen met het international… Leggi la discussione

#Jannik tauchte zum ersten Mal im Protokoll der 211Sitzung des 20Deutschen Bundestages am 31.01.2025 aufEs wurde im Rahmen der Rede von Ekin Deligöz (GRÜNE) gesagt.Video: q=Jannik Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Jannik Sinner si allena a Montecarlo in un luogo particolare: il n.1 del mondo lavora in vista del ritorno - Il conto alla rovescia prosegue. Jannik Sinner è a lavoro in vista del suo ritorno in campo a Montecarlo, dopo la nota sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Una sanzione, frutto dell’accordo tra i legali dell’altoatesino e la WADA, che l’ha costretto a non disputare una serie di tornei importanti, dovendo rinunciare anche a tanti punti in classifica.Alla fine della fiera, però, solo il tedesco Alexander Zverev potrebbe essere in grado di insidiare il primato in classifica del pusterese, dal momento che lo spagnolo Carlos Alcaraz non può più ambire al trono prima del rientro di ... 🔗Leggi su oasport.it

Jannik Sinner lavora senza sosta in allenamento a Montecarlo: prosegue la preparazione in vista di Roma - Lo aveva detto Flavio Cobolli ai nostri microfoni anche in maniera un po’ scherzosa: “Credo che Jannik Sinner arriverà anche più pronto di me agli Internazionali d’Italia (sorride, ndr.). Lui è un tennista iper professionista in tutto quello che fa e se c’è una cosa che gli ruberei è proprio questo“, aveva ammesso con grande sincerità il tennista romano.In linea con queste considerazioni, Sinner sta lavorando con grande impegno e dedizione sul campo di Montecarlo per essere il più pronto possibile al suo ritorno nel circuito internazionale. 🔗Leggi su oasport.it

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗Leggi su oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner lavora tra tennis e pubblicità. E arriva la stoccata dell'amico Vavassori: Agli altri fa comodo...; Perché Sinner può tornare ad allenarsi in campo a Monte Carlo ma ha scelto di non farlo ancora; Jannik Sinner figlio d’arte? Il lavoro del padre affascina; Jannik Sinner: Ci sono cose in cui posso ancora migliorare: il lavoro non finisce mai - Tennis video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner lavora sui particolari a Roma per il terzo turno: con chi si è allenato e cosa ha fatto - Questione di metodo. Jannik Sinner è tornato questo pomeriggio a lavorare sul campo, dopo aver vinto alla sua prima uscita negli Internazionali d'Italia ... 🔗oasport.it

Jannik Sinner si allena agli Internazionali d'Italia: tifosi in delirio - Sinner, con gli allenatori Vagnozzi e Cahill al proprio fianco, saluta il pubblico, che risponde con un boato, poi testa al campo per allenare tutti i fondamentali in vista degli ottavi di finale ... 🔗sport.quotidiano.net

Sinner-Alcaraz, ribaltone improvviso agli Internazionali: cosa cambia per la finale - Il numero uno al mondo Jannik Sinner debutterà domani, oggi è invece il turno del fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗diregiovani.it