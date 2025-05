Jannik Sinner la foto alle sue spalle fa il giro del mondo | chi c' è

Nell’ultimo match di JannikSinner agli Internazionali d’Italia 2025, il 10 maggio, l’atmosfera era carica di emozione. Il numero uno al mondo ha affrontato un incontro cruciale per la sua carriera, con il pubblico di Roma a sostenerlo. Sugli spalti, una scena rara: la famiglia Sinner al completo. C’erano il papà Hanspeter, la mamma Siglinde, visibilmente tesa, e il fratello Mark, tutti uniti per supportare Jannik in un momento così significativo. La loro presenza ha reso l’evento ancora più speciale, sottolineando l’importanza di questo match per il percorso del tennista italiano.Sinner, rientrato dopo una sospensione di tre mesi, ha mostrato la sua determinazione. Sul campo, ha dominato con il suo gioco potente e preciso, vincendo in due set contro un avversario ostico. Il suo dritto e il rovescio, affilati come sempre, hanno incantato i tifosi, mentre la solidità mentale ha fatto la differenza nei punti chiave. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la foto alle sue spalle fa il giro del mondo: chi c'è

Jannik Sinner preso d’assalto dai tifosi: richieste di foto e selfie dal benzinaio - Il peso della celebrità. Jannik Sinner si sta preparando per affrontare un momento della stagione e anche una fase della propria carriera non facile. La sospensione di tre mesi dal circuito, per via dell’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol”, ha costretto il n.1 del mondo a rivedere completamente la sua programmazione. Lo ritroveremo in campo dal 5 maggio e prima di questa scadenza potrà allenarsi e prepararsi per i tornei sulla terra rossa in particolare. 🔗Leggi su oasport.it

La fake news su Marco Panichi, preparatore di Jannik Sinner: la verità sulle sue parole (di 9 mesi fa) su Djokovic - Una frase detta nove mesi fa, estrapolata dal contesto e stravolta nel suo significato, è bastata per scatenare un putiferio attorno a Marco Panichi, stimato professionista del mondo del tennis, oggi preparatore atletico di Jannik Sinner e prima al servizio di Novak Djokovic. Il 61enne romano in queste ore è rimasto vittima di una fake news che ha avuto una eco rilevante, soprattutto tra gli hater del mondo della racchetta. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Jannik Sinner, la foto che apre scenari impensabili: con chi cena al ristorante | Guarda - Il potere di una semplice foto: condivisa sui social, ecco che ha scatenato la curiosità degli appassionati di tennis. Lo scatto in questione immortalava una cena tra Jannik Sinner e Dominic Thiem in un ristorante di Montecarlo, un incontro che ha subito fatto scattare speculazioni sul possibile motivo che li ha portati allo stesso tavolo. Cosa c'è dietro? Il ragazzo di San Candido, come è arcinoto, è alle prese con la squalifica fino al 4 maggio. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Sinner-Navone 6-3 6-4, Jannik debutta con vittoria a Roma nel giorno del ritorno in campo. Sfiderà de Jong al terzo turno - Il giorno tanto atteso è arrivato: Jannik Sinner scende in campo per il debutto agli Internazionali BNL d'Italia 2025 sul Centrale del Foro Italico di Roma. Sfiderà ... 🔗ilmattino.it

Jannik Sinner trionfa agli Internazionali: battuto Navone al ritorno in campo - Jannik in versione ‘All Black’, pronto ad azzannare il campo dopo un digiuno insopportabile. Il Centrale che ribolle tutto per lui, e lo sospinge a ogni punto: forse non ce n’era bisogno, ma gli era ... 🔗msn.com

Sinner-Navone, il ritorno di Jannik è un trionfo al di là del risultato - Che partita Sinner-Navone. Jannik vince, e come lo ha fatto è stato molto più significativo di quello che è il punteggio finale. 🔗abruzzo.cityrumors.it

