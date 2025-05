James Foley | muore a 71 anni il regista di Americani e Who' s That Girl

Aveva solo 71 anniJamesFoley, regista di cinema, tv e video musicali, scomparso per un tumore al cervello. Ne ricordiamo la carriera. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - James Foley: muore a 71 anni il regista di Americani e Who's That Girl

James Foley, regista da Madonna a House of Cards, muore a Los Angeles a 71 anni - Il mondo cinematografico perde oggi una delle sue voci più apprezzate e versatili. James Foley lascia un’eredità indelebile, costruita in oltre trent’anni di intensa attività on screen e off screen. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella sua residenza a Los Angeles a 71 anni, ha scosso profondamente il panorama hollywoodiano. L’annuncio, fatto giungere dal […] L'articolo James Foley, regista da Madonna a House of Cards, muore a Los Angeles a 71 anni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

James Foley, regista di culto, muore a 71 anni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il regista di “Americani” e i videoclip di Madonna scomparso a causa di un cancro al cervelloIl regista James Foley è venuto a mancare lo scorso 6 maggio a Los Angeles, all’età di 71 anni, a causa di un cancro al cervello. La sua carriera è stata segnata da una serie di lavori che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura cinematografica e televisiva.I primi successi e l’incontro con Hal AshbyNato a New York il 28 dicembre 1953, Foley ha iniziato a farsi notare durante gli anni universitari, quando ha incontrato il celebre regista Hal Ashby. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Addio a James Foley, il regista di ‘Americani’. Morto a 71 anni per un cancro - Los Angeles, 9 maggio 2025 – Il mondo del cinema dice addio ad uno dei suoi interpreti più importanti degli ultimi anni: è morto all’età di 71 anni il regista James Foley che si è spento nel sonno nella sua casa di Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello.Gli esordi di James FoleyNato a Brooklyn il 28 dicembre 1953, Foley si è formato artisticamente alla New York University e poi alla USC School of Cinematic Arts. 🔗Leggi su quotidiano.net

