Iva Zanicchi chi erano l’ex marito Antonio Ansoldi e l’ultimo compagno Fausto Pinna | Ho amato solo uno veramente

Dopo aver vissuto dieci anni insieme, la coppia deciderà di separarsi e mettere fine ad una storia ormai logora. Al di là del rapporto con AntonioAnsoldi, nel corso degli anni Iva Zanicchi ha maturato un rimpianto legato al legame con sua figlia. Chiusa la relazione con l’exmaritoAntonioAnsoldi, ad ogni modo, Iva Zanicchi ha poi ritrovato l’amore con FaustoPinna, venuto a mancare non molto tempo fa, dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. «Non ci siamo mai lasciati neppure un giorno – continua – veniva con me ovunque, lo volevo sempre accanto. Da quando si era aggravato ho cancellato ogni impegno per stargli vicino. Aveva un’infermiera bravissima che lo accudiva, però la notte voleva soltanto me e nemmeno io del resto me la sentivo di staccarmi da lui. Ormai mi ripeteva sempre la stessa domanda, come un ritornello: “Ma tu mi ami ancora?”. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Iva Zanicchi, chi erano l’ex marito Antonio Ansoldi e l’ultimo compagno Fausto Pinna: “Ho amato solo uno veramente”

Cerro Maggiore celebra Iva Zanicchi: premio alla carriera per un’icona della musica italiana - Cerro Maggiore (Milano), 11 marzo 2025 – Cerro Maggiore ha reso omaggio a una delle voci più celebri della musica italiana con un premio alla carriera. La cerimonia si è svolta domenica nella suggestiva cornice della Galleria Grassi, dove il sindaco Giuseppina Berra e il presidente della Pro Loco, Alex Airoldi, hanno consegnato il prestigioso riconoscimento a Iva Zanicchi, definita “un’artista straordinaria che ha segnato la storia della musica e dello spettacolo italiano”. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Iva Zanicchi canta in rsa e realizza il sogno di Rosa (92 anni): “Faccio un appello, non lasciate soli gli anziani” - Lodi – I sogni non hanno età. E ieri, Maria Rosa Orlandi, classe 1932, ha esaudito il suo: incontrare Iva Zanicchi e poter assistere a un suo concerto in compagnia delle amiche. L’incontro è stato possibile grazie al progetto “Let’s Dream - È sempre tempo di sognare“, iniziativa promossa dalla Fondazione Amplifon che dal 2022 realizza i desideri degli anziani ospiti delle comunità della terza età. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Iva Zanicchi a Verissimo, la dedica al suo ‘Pippi’ e il dispiacere per l’orologio tolto a Sanremo - Iva Zanicchi è stata una delle ospiti del salotto di Verissimo, nella puntata del 23 febbraio 2025. La cantante ha festeggiato con Silvia Toffanin il Premio alla Carriera ricevuto durante l’ultimo Festival di Sanremo, raccontando a lei e al pubblico la gioia provata nel ricevere quest’onorificenza. In un abito rosso fiammante l’artista è apparsa raggiante ma non ha perso l’occasione per ricordare il suo grande amore, Fausto Pinna, scomparso lo scorso agosto. 🔗Leggi su dilei.it

Iva Zanicchi, chi è l'ex marito e quanti figli hanno avuto? Vita privata della cantante - Oggi, a 85 anni, la cantante non ha né un marito né un compagno al suo fianco, ma nel suo cuore restano indelebili due grandi amori che hanno segnato la sua esistenza: il marito Antonio Ansoldi e il ... 🔗tag24.it

Antonio Ansoldi, chi è l’ex marito di Iva Zanicchi/ “Ha sofferto tantissimo la mia assenza” - Antonio Ansoldi e il matrimonio con Iva Zanicchi: "E' stata una cosa triste della mia vita". Dal loro amore nacque la figlia Michela ... 🔗ilsussidiario.net

Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi e chi è suo padre? Il lavoro, il marito e i figli - Michela Ansoldi nasce nel 1967 a Milano dal matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio “Tonino” Ansoldi, noto discografico italiano. È l’unica figlia della celebre cantante, nata in un periodo di grande ... 🔗tag24.it

