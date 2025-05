Istituto per la storia del Risorgimento il polo di mantenimento pesante nord è socio onorario

In breve da Zazoom:

Il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza ha ricevuto il prestigioso titolo di socio onorario del Comitato di Piacenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Questo riconoscimento è stato celebrato sabato 10 maggio durante un evento al Museo del Risorgimento, in occasione della presentazione di importanti iniziative dedicate alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio risorgimentale.

Il polo di mantenimentopesantenord di Piacenza è socioonorario del Comitato di Piacenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Il riconoscimento è stato conferito sabato 10 maggio nel corso della manifestazione tenutasi presso il Museo del Risorgimento per la presentazione. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Istituto per la storia del Risorgimento, il polo di mantenimento pesante nord è socio onorario

Se ne parla anche su altri siti

PCTO Estero: un’esperienza di inclusione e crescita per gli studenti del Polo Tecnico dell’Istituto Galilei-Vetrone - Comunicato Stampa L’Istituto Galilei-Vetrone di Benevento ha dato vita a un’esperienza straordinaria, unendo due gruppi di studenti provenienti dai corsi di CAT (ex geometra) e Agrario in un percorso di PCTO estero che ha arricchito la loro formazione personale e … ContinuaL'articolo PCTO Estero: un’esperienza di inclusione e crescita per gli studenti del Polo Tecnico dell’Istituto Galilei-Vetrone proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su fremondoweb.com

Nasce l’Istituto Eneide: il nuovo polo identitario e culturale italiano sulle orme della civiltà europea - E’ nata una nuova stella nel cielo delle organizzazioni identitarie europee: si tratta dell’Istituto Eneide, che è stato presentato oggi a Parigi durante l’evento annuale promosso dall’associazione francese Institute Iliade. Quest’ultima è stata fondata nel 2013 seguendo le volontà testamentarie del saggista, storico e militare nazionalista Dominique Venner. Dunque, l’Istituto Eneide presieduto da Pierluigi Locchi, figlio del giornalista italiano Giorgio Locchi, ha preso spunto dall’esperienza transalpina con l’obiettivo di portare in Italia il medesimo stile, modello culturale . 🔗Leggi su secoloditalia.it

Un polo culturale nell’edificio del Palagetto: la storia in mostra - L’edificio del Palagetto, nella zona di Castello, a Signa, ospiterà fra pochi mesi un nuovo polo culturale. Il progetto prevede l’istituzione di un museo permanente con l’esposizione delle opere e dei costumi realizzati dai figuranti del corteo storico. Ad annunciare la novità è stato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi. "Nei locali di piazza Bigagli, di proprietà della parrocchia di Santa Maria in Castello - ha detto - è in corso di realizzazione la nuova sede del corteo storico di Signa. 🔗Leggi su lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Istituto per la storia del Risorgimento, il polo di mantenimento pesante nord è socio onorario; Rossano ricorda l’80° della Liberazione: storia, testimonianze e musica; Il liceo “G.B. Vico” di Chieti ha vinto la terza edizione del torneo di “Debate storico Giacomo Matteotti; Cosenza, l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano compie 90 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Polo di mantenimento pesante socio onorario dell’Istituto per la storia del Risorgimento - Il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza è socio onorario del Comitato di Piacenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano (Isri). 🔗piacenzasera.it