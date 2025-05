Inzaghi | Zalewski può fare tante cose! Taremi? Ha più tranquillità

🛈 Anteprima news:

Al termine della sfida Torino-Inter, Simone Inzaghi ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa, analizzando la prestazione della squadra e l'importanza di Zalewski. Il tecnico ha sottolineato la versatilità del giocatore, capace di ricoprire diversi ruoli nel campo e la necessità di migliorare ulteriormente la squadra per affrontare le sfide future in campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

Inzaghi in conferenza stampa ha parlato al termine di Torino-Inter, match della trentaseiesima giornata di campionato.CONFERENZA STAMPA Inzaghi POST TORINO-INTERCONFERENZA Inzaghi – Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo Torino-Inter:Fattore Zalewski?Giocatore di qualità. Lui può fare il quinto, la mezzala, il sotto punta. Nei quinti eravamo messi bene e ci mancava qualcosa in mezzo. Abbiamo pensato di alzarlo, lui sa fare tutto senza problemi. Ha ottime doti atletiche. Ma benissimo tutti, da Taremi e Correa che meritavano il gol, agli esterni. Dopo i 120? col Barcellona, sono contento.Inzaghi, ci credi ancora?Avevamo tre partite e vedere cosa succede. Dopo tutta l’acqua presa martedì, abbiamo scherzato prima della partita, ma siamo stati bravi.Taremi immagino stia bene fisicamente. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Zalewski può fare tante cose! Taremi? Ha più tranquillità»

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Inzaghi prima di #TorinoInter: "Abbiamo regalato alla nostra gente una grande emozione" Leggi la discussione

Pippo #Inzaghi a Dazn: “Simone non mi sorprende: è ormai uno dei migliori allenatori di semprePortare due volte l’#Inter in 3 anni in finale di Champions League è un grandissimo risultatoSe la meritaSfidarlo l’anno prossimo in #Serie… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Zalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! - di RedazioneZalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! Le condizioni del calciatoreLe buone notizie in casa Inter non si fermano al successo di ieri nello scontro diretto contro l’Atalanta: Nicola Zalewski, ancora alle prese con l’infortunio, tornerà infatti ad Appiano Gentile. L’ex Roma, come riportato da Wirtualna Polska, non prenderà parte al ritiro della nazionale polacca. 🔗Leggi su internews24.com

Adani: "Inter-Bayern la partita dell'anno. Inzaghi pronto a vincere la Champions e a fare il Triplete ma può anche non vincere niente" - Daniele Adani, ex difensore dell`Inter e ora opinionista televisivo, ha parlato di Inter-Bayern Monaco, quarto di finale di ritorno di Champions... 🔗Leggi su calciomercato.com

“Inzaghi ha detto che l’Inter può fare il Triplete?”. Conceicao risponde così - Il gesto del “tre” mostrato da Simone Inzaghi nella conferenza post-Feyenoord non è sfuggito nemmeno a Sergio Conceicao. Il tecnico del Milan, alla vigilia della trasferta di Lecce, ha parlato della corsa alla qualificazione in Champions, sottolineando anche i successi ottenuti finora: “Arrivare in Champions? Da quando sono qui, abbiamo affrontato molte partite decisive. Dobbiamo restare concentrati sul presente: abbiamo 13 gare certe, 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. 🔗Leggi su ilnerazzurro.it

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi a Sky: Scudetto, destino non nelle nostre mani ma faremo di tutto. Questo sarà il compito di Zalewski; Inter verso il Bayern: Dimarco e Zalewski in gruppo, Inzaghi e il dubbio Carlos Augusto; Gazzetta: “Zalewski meglio di Buchanan per Inzaghi, può essere titolare con…”; Zalewski, da scarto nella Roma a uomo chiave per l’Inter di Inzaghi: “Ma che montagne russe”. 🔗Cosa riportano altre fonti