Inzaghi svela il segreto dell’Inter | I migliori senza il budget delle grandi

🛈 Anteprima news:

Al termine della vittoria contro il Torino, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra. Nonostante le aspettative di una flessione dopo l'impegnativa impresa in Champions League, il mister ha messo in luce la forza e la determinazione dei suoi giocatori, rivelando anche il segreto del successo dell'Inter, che si distingue nonostante un budget ridotto rispetto ai grandi club.

Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri al termine della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole dopo la vittoriaIn molti pensavano che dopo la grande impresa in Champions League, l'Inter avrebbe staccato la spina. Un pensiero più che giustificato visto il dispendio fisico e mentale. Le energie, che ha portato via la sfida contro il Barcellona, d'altronde erano state davvero parecchie, ma la squadra di Simone Inzaghi, nonostante i tanti cambi, è riuscita a battere anche il Torino, tenendo vivo il sogno Scudetto, con il Napoli costretto a tenere alta la guardia.La vittoria dell'Inter è arrivata grazie a due calciatori, non proprio abituati a segnare, come Zalewski e Asllani: "Sono contento, soprattutto di Nicola – afferma Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport -.

