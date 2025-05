Inzaghi stravolge l’Inter dopo il Barcellona | quattro big restano a casa

l’Inter, dopo aver conquistato la finale di Champions League, è attesa in campionato dalla trasferta contro il Torino: le possibili scelte del tecnico nerazzurroCon ancora nella testa e nelle gambe l’epica semifinale contro il Barcellona, l’Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida di campionato in casa del Torino.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itSimone Inzaghi non molla la corsa scudetto, ma è chiaro che a questo punto della stagione il grande obiettivo è la finale di Monaco dove i nerazzurri incroceranno il PSG per il successo finale in Champions League. Il tecnico piacentino farà ricorso a un ampio turnover per la trasferta contro il ‘Toro’ e con la speranza di accorciare il distacco dalla capolista Napoli.Il tricolore però è nelle mani della squadra dell’ex Conte, davanti tre punti in classifica rispetto all’Inter e che nel prossimo turno affronterà il Genoa al ‘Maradona’. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inzaghi stravolge l’Inter dopo il Barcellona: quattro big restano a casa

