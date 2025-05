Inzaghi | Se mi sento forte? Ho due fortune! Mio fratello è di parte

Inzaghi è stato intercettato allo stadio Olimpico Grande Torino dove tra poco, alle ore 18 andrà in scena Torino-Inter, match della trentaseiesima giornata di campionato. Ecco le sue parole pre-partita, affidate a DAZNFARE IL MASSIMO – Simone Inzaghi è intervenuto così prima di Torino-Inter: «Sappiamo quello che abbiamo fatto martedì, è stato bello ed emozionante. Ora abbiamo qualche problematica, qualcuno rimasto ad Appiano, qualcuno che è qui ma non può fare l’intera partita. Sono sicuro che faremo un’ottima gara contro una squadra che non perde in casa da sette partite ed è molto organizzata. Se mi sentoforte? Chiaramente ho la fortuna di avere una società forte e giocatori forti, siamo riusciti a fare questo percorso in questi quattro anni, un lavoro partito da lontano, e dobbiamo continuare. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Se mi sento forte? Ho due fortune! Mio fratello è di parte»

