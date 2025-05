Inzaghi | L’Inter non sarà la più forte ma con questo cuore se la gioca con tutti!

L’Inter continua a mettere pressione al Napoli, che scende in campo in questi minuti. L’analisi della gara contro il Torino da parte di Simone Inzaghi nel post partita.LO SCUDETTO – Neanche le fatiche della Champions League e il diluvio universale sopra lo Stadio Olimpico di Torino riescono a fermare L’Inter. Alla fine della sfida valida per la trentaseiesima giornata Simone Inzaghi dichiara: «Adesso purtroppo lo scudetto non è più nelle nostre mani. Noi dobbiamo solo cercare di fare partite serie ed organizzate come abbiamo fatto stasera. Abbiamo giocato contro una squadra che ha dato tutto in campo, che non perdeva da nove partite davanti ai propri tifosi. Quindi sapevamo che ci voleva un’Inter tosta e determinata, così è stato».Inzaghi nel post partita di Torino-InterZALEWSKI – Simone Inzaghi prosegue: «Zalewski? Sta soddisfando molto le nostre aspettative. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «L’Inter non sarà la più forte, ma con questo cuore se la gioca con tutti!»

Calciomercato Inter: Inzaghi vuole rifondare la squadra su questo nuovo acquisto. Sarà subito titolare! - di RedazioneCalciomercato Inter: Inzaghi vuole rifondare la squadra su questo nuovo acquisto. Sarà subito titolare! Prosegue il pressing nerazzurroCome scrive stamani Tuttosport l’obiettivo di Simone Inzaghi per l’anno che verrà è fare di Nico Paz il simbolo della rifondazione del calciomercato Inter, magari ritagliandogli un ruolo alla Luis Alberto come mezzala sinistra di qualità (anche se, banalmente, in rosa non ha un attaccante dalle caratteristiche del ragazzo). 🔗Leggi su internews24.com

Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai e Flick esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno - Verso Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai mentre Flick invece esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno.Ieri sera allo stadio olimpico Lluis Companys è andato in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Un match spettacolare, tra i più belli – finora – della fase a eliminazione diretta dell’attuale edizione della Coppa dei Campioni concluso 3-3. 🔗Leggi su rompipallone.it

Inter, Inzaghi si prepara alla partita di sabato contro il Napoli: Quale sarà il piano di Inzaghi? E la contromossa di Conte? - Sabato andrà in scena Napoli-Inter, partita cruciale per la vetta della Serie A. Quale sarà il piano di Inzaghi? E la contromossa di Conte? Sabato 1 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una gara da dentro o fuori, una partita fondamentale per la vetta del Campionato di Serie A. Sabato sarà Napoli […] 🔗Leggi su calcionews24.com

