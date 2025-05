Inzaghi | Inter vittoria con merito! Il gruppo dà il massimo

🛈 Anteprima news:

Dopo la convincente vittoria per 0-2 contro il Torino, Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista su Inter TV, esprimendo grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra. Il tecnico ha elogiato i suoi ragazzi, sottolineando l’importanza della vittoria contro un avversario temibile, reduce da un’ottima serie di risultati in casa. L’Inter ha dimostrato solidità e determinazione, arricchendo così il suo cammino in campionato.

Inzaghi dopo Torino-Inter terminata sul punteggio di 0-2, in un’Intervista su Inter TV ha espresso tutta la sua soddisfazione.IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo la partita vinta in casa del Torino: «I ragazzi sono stati bravissimi, c’era un po’ di timore contro una squadra reduce da nove risultati utili consecutivi in casa. Abbiamo giocato bene, meritando la vittoria. Dovevamo giocare a calcio come abbiamo fatto, sapendo che dovevamo essere bravi e lo siamo stati. Il campo s’è allagato, ma appena si è asciugato abbiamo ricominciato a giocare con ottima resa. Assieme allo staff diamo un’organizzazione, ma il cuore pulsante è rappresentato dai giocatori. Il gruppo cerca sempre di dare il massimo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inzaghi: «Inter, vittoria con merito! Il gruppo dà il massimo»)© Inter-News. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, vittoria con merito! Il gruppo dà il massimo»

Segui queste discussioni sui social

First Inter goal? #IMInter #Shorts #Inter #Internacional #CollabFCBot Leggi la discussione

Inzaghi: Zalewski pu fare tante cose! Taremi? Ha pi tranquillit in conferenza stampa ha parlato al termine di Torino-Inter, match della trentaseiesima..#Inter #Internacional #CollabFCBot Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cassano: «Inter-Monza, vittoria merito di Inzaghi! Vi spiego» - Antonio Cassano, probabilmente per la prima volta in stagione, ha fatto i complimenti a Simone Inzaghi su VivaElFutbol per la vittoria dell’Inter sul Monza.MERITI! – Antonio Cassano analizza in questo modo Inter-Monza: «L’Inter ha giocato ad una porta. Ha preso un grandissimo gol e uno per superficialità. Il Monza ha fatto partita di grande onore e orgoglio, ma i nerazzurri hanno meritato. Sapete cosa penso dell’allenatore ma sul 2-0 era carico. 🔗Leggi su inter-news.it

Inzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza - di RedazioneInzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza per il premio a CovercianoOggi a Coverciano si terrà la cerimonia di consegna del premio della Panchina d’oro per l’ultima stagione di Serie A e Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter campione d’Italia in carica, è tra i più accreditati per la vittoria finale. Questo il recap fatto dalla Gazzetta dello Sport. 🔗Leggi su internews24.com

Inzaghi: «Inter ripresa e vittoria meritata! Stagione da 60 partite» - Inzaghi dopo Inter-Monza terminata sul punteggio di 3-2 a San Siro, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha espresso la sua soddisfazione per la rimonta e la grande reazione di squadra.IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo la partita: «Alla squadra ho detto che dovevamo rimanere lucidi e così è stato. Nel primo tempo il Monza ha speso tanto nel coprire il campo, quindi dovevamo rimanere corti in partita e poi nel secondo tempo abbiamo visto tutti che cosa hanno fatto i ragazzi, sono stati bravissimi. 🔗Leggi su inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi: Inter col cuore in campo. Finale con merito; VIDEO - Marotta: La partita più bella della mia carriera. Vittoria di tutti ma l'artefice è Inzaghi; Atalanta-Inter, Inzaghi: Vittoria Scudetto? No, ma è molto importante; Marotta: Gara più bella della mia carriera, merito soprattutto di Inzaghi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi in conferenza: "Sto cercando di portare tutti i giocatori alla massima condizione. Zalewski ha qualità" - Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Zalewski in mezzo? "È un giocatore di qualità, può fare il quinto, la mezzala o il sottopunt ... 🔗msn.com

Inzaghi a DAZN: "Finale di Champions, il nostro lavoro non è finito. I messaggi più belli li ho ricevuti da Pippo e da due allenatori" - L'Inter non sente le fatiche della vittoria epica con il Barcellona e batte 2-0 il Torino, mettendo pressione al Napoli, chiamato ora a rispondere in casa contro il Genoa per riprendersi il primato in ... 🔗msn.com

Inzaghi: "Inter seria e intensa, lo scudetto però non dipende da noi" - Il tecnico nerazzurro dopo il successo sul Torino: "Noi dobbiamo solo pensare a fare due ottime partite, lavorando con allegria e serenita" ... 🔗msn.com