METTIAMO in evidenza le parole di Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter, che ha analizzato la vittoria fondamentale ottenuta contro il Torino nel 36° turno di campionato. Nel postpartita, il tecnico ha condiviso le sue impressioni e le chiavi del successo, sottolineando l'importanza di questo risultato per la stagione della squadra. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il TorinoIntervenuto nel corso del postpartita di Torino Inter, Simone Inzaghi ha commentato così l’importante successo ottenuto dalla propria squadra nel 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.METTIAMO PRESSIONE AL NAPOLI, QUANTA SPERANZA C’E’ ANCORA PER LO SCUDETTO? – «Adesso non è più purtroppo nelle nostre mani. Dobbiamo cercare di fare partire serie ed organizzate come abbiam fatto stasera. Abbiam giocato contro una squadra che ha dato tutto in campo, sapevamo che ci voleva un’Inter tosta e determinata, così è stata».COME E’ NATA L’IDEA DI Zalewski IN QUELLA POSIZIONE? SUL SUO FUTURO – «Sta facendo moltobene, si è calato benissimo nella nostra squadra. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Zalewski e Martinez molto bene, ecco quando torneranno gli infortunati. PSG? Non saremo i più forti, ma con questo cuore…»

Torino-Inter, Martinez scalpita e Inzaghi riflette! Probabile formazione – Sky - Torino-Inter si disputerà domenica 11 maggio alle ore 18 allo Stadio Grande Torino: di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.IPOTESI CONCRETA – Torino-Inter potrebbe vedere la presenza di Josep Martinez dal primo minuto. Il portiere spagnolo, che ha sempre ben figurato quando chiamato a sostituire l’eccellente Yann Sommer, scalpita per il rientro dall’inizio dopo l’ultima presenza di Coppa Italia contro il Milan. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter Cagliari, massiccio turn-over di Inzaghi? Zalewski e Asllani verso una maglia da titolari - di RedazioneInter Cagliari, le probabili formazioni verso la gara di San Siro: lo scenario per la partita di Serie AInzaghi prepara l’Inter B per la sfida contro il Cagliari, le possibili scelte di Simone Inzaghi per la partita di sabato a San Siro.Secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport, Inzaghi potrebbe cambiare metà squadra rispetto all’undici titolare visto a Monaco di Baviera. Sommer sarà confermato tra i pali, in difesa invece la novità potrebbe essere De Vrij al posto di Acerbi, con Pavard e Bastoni come braccetti. 🔗Leggi su internews24.com

Bayern Monaco-Inter, un dubbio per Inzaghi. Dimarco: 2 opzioni – Sky - Bayern Monaco-Inter si giocherà domani 8 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Arena: di seguito le ultime sulla formazione nerazzurra.LA SITUAZIONE – Bayern Monaco-Inter è una sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale ha concentrato la sua attenzione sul principale dubbio relativo all’11 titolare dei nerazzurri per il match contro i tedeschi: «Per Dimarco dobbiamo capire soltanto se sarà schierato titolare oppure no. 🔗Leggi su inter-news.it

Inzaghi a Sky: "Non abbiamo il budget delle big ma vogliamo essere più bravi. Nessun recupero per la Lazio" - L’Inter continua a tenere testa al Napoli in questo strettissimo rettilineo che porta allo Scudetto, superando agevolmente il Torino per 2-0. Questo il primo commento del tecnico Simone Inzaghi ai mic ... 🔗msn.com

Torino, Biraghi a Sky : "Su Adams è stato molto bravo Martinez. Difficile ribaltarla, l'Inter è organizzata" - "Era complicata e lo sapevamo, il loro valore è più alto del nostro". È questo il primo concetto espresso a Sky Sport da Cristiano Biraghi dopo il triplice ... 🔗fcinternews.it

Inzaghi vede sereno sotto il diluvio: “Con questo cuore possiamo farcela” - L'Inter di Simone Inzaghi resiste al diluvio e vince 2-0 sul campo del Torino: le parole del tecnico nerazzurro. 🔗interlive.it