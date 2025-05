Inzaghi a Inter Tv | I ragazzi sono stati bravissimi c’era un po’ di timore ma…

Dopo il convincente successo per 2-0 contro il Torino, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV. Durante l'intervista, ha lodato le performance della sua squadra, sottolineando le sfide affrontate e l'importanza della vittoria per il morale e la classifica. Ecco le sue parole e riflessioni post-partita.

Dopo l'importante vittoria per 2-0 contro il Torino, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è Intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la prestazione della sua squadra. Inzaghi ha elogiato i suoi giocatori, riconoscendo le difficoltà di affrontare un avversario con una striscia di nove risultati utili consecutivi in casa.

LE PAROLE DI Inzaghi A Inter TV – «I ragazzi sono stati bravissimi, c'era un po' di timore contro una squadra reduce da nove risultati utili consecutivi in casa. Abbiamo giocato bene, meritando la vittoria. Dovevamo giocare a calcio come abbiamo fatto, sapendo che dovevamo essere bravi e lo siamo stati. Il campo s'è allagato, ma appena si è asciugato abbiamo ricominciato a giocare con ottima resa.

