Inzaghi a Dazn: «Championsemozionante, ma oggifaremoun’ottimagara! Ho la fortuna di avere una società forte.» Le parole del tecnico nerazzurroIntervenuto nel corso del prepartita di Torino Inter, Simone Inzaghi, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DaznLE PAROLE- «Sappiamo quello che abbiamo fatto martedì, è stato bello ed emozionante. oggi abbiamo qualche problematica con qualche giocatore che è rimasto ad Appiano, ma sono sicuro che faremoun’ottimagara contro una squadra molto organizzata che non perde da sette partite. Ho la fortuna di avere una società forte, giocatori forti. Siamo riusciti a fare questo percorso in questi quattro anni: il lavoro parte da lontano. Ora c’è il campionato, che non è più nelle nostre mani, ma proveremo a dare il massimo»SULLA PROMOZIONE DI PIPPO Inzaghi CON IL PISA- «Bisogna fargli i complimenti, ha fatto qualcosa di straordinario. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Champions emozionante, ma oggi faremo un’ottima gara! Ho la fortuna di avere una società forte…»

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il ParmaIntervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri.SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗Leggi su internews24.com

Inzaghi Inter, l’allenatore nerazzurro è nella storia: seconda finale di Champions in 3 anni - di RedazioneInzaghi Inter, seconda finale in tre anni per il tecnico dell’Inter: a Monaco troverà una tra Arsenal e Psg impegnate staseraCriticato in passato, Inzaghi ora riceve applausi. Sta vivendo un momento di grande soddisfazione: l’Inter ha raggiunto per la seconda volta in tre anni la finale di Champions. È un traguardo straordinario nella storia nerazzurra, con il club milanese che nel 2023 aveva subito una sconfitta ingiusta contro il Manchester City; ora attende, a Monaco, di affrontare una tra Arsenal e PSG. 🔗Leggi su internews24.com

Champions e Ramadan: il Barcellona studia la dieta per Yamal, Inzaghi dovrà gestire le energie di Taremi - I calciatori musulmani stanno vivendo il periodo di Ramadan, che richiede un digiuno diurno durante tutto il mese di marzo, dall’alba fino al tramonto. Questo, però, può incidere notevolmente sulle prestazioni sportive dei calciatori, alcuni dei quali si ritrovano ad affrontare questa settimana la Champions League. As e Sportmediaset analizzano i casi rispettivamente di Lamine Yamal (Barcellona) e Mehdi Taremi (Inter). 🔗Leggi su ilnapolista.it

