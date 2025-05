Investita dall' auto di un vigilante muore 22enne di Reggio Emilia

AGI - Una ragazza di 22 anni di ReggioEmilia è morta nella notte, intorno alle 4:30, dopo essere stata Investita in via Buozzi, a Genova. Ricostruzione dell'incidente Secondo quanto ricostruito dalla sezione Infortunistica della polizia locale, la giovane e un'amica stavano attraversando fuori dalle strisce quando la vettura di una società di vigilanza privata, guidata da una guardia giurata di 51 anni, ha colpito la 22enne. La ragazza è stata sbalzata a distanza. Nonostante i soccorsi, è morta sul colpo. La sua amica è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, illesa ma sotto choc. Conseguenze dell'incidente Nel terribile schianto è stato distrutto un semaforo, per questo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Anche la strada è rimasta chiusa per consentire gli accertamenti. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Investita dall'auto di un vigilante, muore 22enne di Reggio Emilia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Travolta sulle strisce in via Laurentina a Roma, 19enne morta investita dall'auto guidata da un 72enne - Drammatico incidente in via Laurentina a Roma, nei pressi del centro commerciale. La 19enne travolta e uccisa da un 72enne, accertamenti in corso 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Frosinone, 19enne investita con l’auto dall’ex fidanzato. Lui giura: “Non mi sono accorto di niente” - A Paliano, in provincia di Frosinone, una ragazza di 19 anni è stata investita da un’auto guidata dal suo ex fidanzato 22enne, poi fuggito senza prestarle soccorso.La ragazza ha riportato la frattura del bacino ed è tutt’ora ricoverata con prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma. L’ex fidanzato è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso.Dopo aver saputo che la giovane era finita in ospedale, il giovane si è presentato alla caserma dell’Arma di Paliano sostenendo di non essersi accorto di nulla. 🔗Leggi su tpi.it

Investita dall’auto di una guardia giurata va a sbattere contro il semaforo: morta 22enne - Reggio Emilia, 11 maggio 2025 – Tragedia nella notte tra sabato e domenica per una ragazza di 22 anni di Reggio Emilia che ha perso la vita mentre si trovava con un’amica a Genova.Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, le due ragazze stavano attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, quando la 22enne è stata travolta da un’auto ed è stata sbalzata a distanza contro un semaforo. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un’auto di un vigilante; Incidente stradale a Genova, 22enne muore investita da un'auto mentre attraversava; Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un’auto di un vigilante; Incidente sulla provinciale: “Un’auto era piena di fumo, così ho tirato fuori il ferito”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un’auto di un vigilante - Una ragazza di 22 anni residente a Reggio Emilia è morta dopo essere stata investita in via Buozzi, a San Teodoro, dalla vettura di una società di vigilanza privata. Secondo quanto ricostruito dalla s ... 🔗msn.com

Investita dall’auto di una guardia giurata va a sbattere contro il semaforo: morta 22enne - Reggio Emilia, 11 maggio 2025 – Tragedia nella notte tra sabato e domenica per una ragazza di 22 anni di Reggio Emilia che ha perso la vita mentre si trovava con un’amica a Genova. Secondo una prima r ... 🔗informazione.it

Incidente stradale a Genova, 22enne muore investita da un vigilante - La giovane è morta dopo essere stata investita da una macchina mentre attraversava la strada. La sua amica è rimasta ferita in modo lieve. La vittima è andata a sbattere contro il semaforo. Inutili i ... 🔗informazione.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: