Investimenti gli italiani si affidano più a banche e consulenti che al digitale

Nel prendere una decisione di investimento, 3 investitori italiani su 4 (75 per cento) sono influenzati dal supporto ricevuto dalla propria banca in filiale e di persona. E’ quanto emerge dal focus sull’Italia della nuova indagine globale Amundi sul coinvolgimento digitale degli investitori retail. Gli investitori italiani (61 per cento) si fanno guidare meno da fonti digitali rispetto alla media europea (69 per cento) e sono meno propensi a detenere Investimenti attraverso piattaforme digitali (69 per cento) rispetto al nostro campione europeo (78 per cento). In Italia quasi 7 uomini su 10 utilizzano fonti digitali di consulenza e formazione per prendere decisioni di investimento, mentre fra le donne sono solo la metà (54 per cento). Gli uomini (55 per cento) sono anche più propensi delle donne (45 per cento) a consigliare App e soluzioni digitali ad amici e familiari. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Segui queste discussioni sui social

Cosa riportano altre fonti

Emergenza stipendi, Istat: più di un occupato su 10 a rischio povertà. Il 23% degli italiani in difficoltà - Il buon andamento dell’occupazione che il governo Meloni continua a rivendicare ha un lato oscuro: molti di quei posti prevedono retribuzioni così basse che i lavoratori arrivano a stento a fine mese. Non è una novità, come hanno confermato pochi giorni fa i dati diffusi pochi giorni fa dall’Organizzazione mondiale del lavoro, stando ai quali i salari reali in Italia sono calati più che in qualsiasi altro Paese del G20. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Tennis, l’annuncio scuote i tifosi italiani: non tornerà mai più in campo - Tennis, questo è un addio e non semplicemente un arrivederci: così l’annuncio ufficiale ha lasciato i tifosi italiani di stucco da un giorno all’altro.“Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta”. 🔗Leggi su ilveggente.it

Bollette, quanto e come spendono gli italiani? Più per il gas che per la luce - (Adnkronos) – Quanto e come spendono gli italiani per le bollette? Molto di più per il gas che per la luce, guardando ai dati del 2024. Per capire quanto è realmente caro il caro energia e come si distribuisce la spesa, Facile.it ha analizzato i consumi degli italiani. I valori ovviamente cambiano da regione a […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Gimme5: il lato positivo della crisi che stiamo vivendo è che il denaro non è più un taboo in Italia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne