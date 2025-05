Invasione dei piccioni in centro a Porto San Giorgio | E c?è chi dà loro da mangiare

Arezzo, arriva il mangime anticoncezionale per fermare l’invasione dei piccioni - Una soluzione fuori dagli schemi, ma necessaria. Il Comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, ha deciso di somministrare mangime anticoncezionale ai piccioni per arginare una proliferazione ormai fuori controllo, soprattutto nel centro storico. Si tratta, come sottolinea l’amministrazione, di un progetto sperimentale pensato per tutelare la salute pubblica, preservare i beni architettonici e garantire anche il benessere degli animali. 🔗Leggi su dayitalianews.com