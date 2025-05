inutile tirare il papa dalla propria parte

papa Leone XIV è l’erede di Bergoglio o di Ratzinger? Il suo pontificato continuerà nella linea di Francesco o in quella di Benedetto XVI? Se lo chiedono in tanti, e ognuno cerca di tirare la giacchetta, o meglio: la tonaca, di Prevost dalla sua parte.Il nuovo papa, come tutti (o quasi) i suoi predecessori, parla di pace, mai più la guerra, stare dallaparte dei poveri e dei malati, tutti gli uomini (e le donne, sottinteso) sono fratelli, eccetera, eccetera.Prevost è un agostiniano, un ordine di cui è stato priore. Come agostiniano è stato molto vicino a Ratzinger. Ha scelto di chiamarsi Leone, mostrando di voler continuare l’azione pastorale di papa Pecci, l’autore dell’enciclica Rerum novarum che ha spinto la Chiesa a occuparsi dei rapporti sociali, economici, sindacali e di conseguenza politici dei lavoratori e degli imprenditori. 🔗Leggi su Romadailynews.it

