Interrogazione di Dozio al Pirellone

Interrogazione in Regione sul destino dell’ex ospedale di Vimercate. Dopo il crollo e la demolizione della parte più vecchia al confine con il Municipio, il consigliere azzurro Jacopo Dozio chiede all’assessore al Welfare Guido Bertolaso informazioni sul futuro dei reparti. "Abbandonati dal 2010 e dopo due aste di Asst Brianza andate deserte per vendere gli immobili inutilizzati, chiederò un riscontro sul quartiere in una zona così centrale – dice –. La risposta sarà decisiva per capire se la giunta Fontana attraverso l’Azienda proverà ancora una volta a cedere il complesso abbassando il prezzo, all’inizio di 11 milioni, poi ridotto a8". In gioco c’è la riqualificazione di tutto il comparto, "attesa da troppo tempo e la Regione proprietaria delle strutture ha un ruolo fondamentale sul futuro dell’area spesso interessata da atti vandalici, degrado e bivacchi". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Interrogazione di Dozio al Pirellone

Potrebbe interessarti su Zazoom: Zullo (Fdi): Interrogazione a ministero Salute su terapia per colangite biliare primitiva - Parliamo di una possibilità terapeutica che oggi viene meno sulla base di uno studio clinico da molti criticato per una serie di bias che non lo rendono credibile.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Biancavilla, Adorno (M5S), presenta interrogazione sulla bonifica di Monte Calvario: “La comunità ha già pagato un prezzo altissimo” - “Vogliamo sapere, per i biancavillesi, come il Governo Schifani sta verificando la corretta esecuzione di un intervento che il territorio attendeva da oltre un ventennio” ha detto la parlamentare pentastellata all’Ars catanese.“Venticinque anni di promesse mancate e passerelle politiche. Poi l’avvio dei lavori. Oggi vogliamo sapere esattamente come procedono”. Lidia Adorno, (nella foto d’apertura) portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere risposte certe e verificabili sui lavori di bonifica, messa in ... 🔗Leggi su dayitalianews.com

D’Alfonso contro la realizzazione di Miró: pronta un’interrogazione parlamentare - Anche l'onorevole Luciano D'Alfonso si dice nettamente contrario alla costruzione del parco commerciale Mirò 2 a Chieti scalo e a tal proposito ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare. "È inconcepibile che venga realizzata una iper-struttura gemella proprio di fronte ad un... 🔗Leggi su chietitoday.it

La cova in diretta di Giulia e Giò sul Pirellone - Fortunati Da dodici anni due falchi pellegrini stagionalmente si trasferiscono a vivere sul tetto del Pirellone. Giulia e Giò, così battezzati in onore del progettista del grattacielo Pirelli, l’architetto Ponti, e di sua moglie, hanno ripreso possesso del loro “attico” con vista mozzafiato a 125 metri d’altezza come ogni anno tra fine febbraio e inizio marzo, per nidificare: qualche giorno fa Giulia ha deposto tre uova. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Fontana accende l'albero di Natale al Pirellone Video Fontana accende l'albero di Natale al Pirellone

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Impianti inquinanti in Brianza, l’attenzione del consigliere regionale Dozio; Agrate, futuro della St Microelectronics: il forzista Jacopo Dozio chiede rassicurazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Interrogazione di Dozio al Pirellone - Interrogazione in Regione sul destino dell’ex ospedale di Vimercate. Dopo il crollo e la demolizione della parte più vecchia ... 🔗ilgiorno.it

Vimercate, quale futuro per l’ex ospedale? Il forzista Dozio lo chiede all’assessore regionale Bertolaso - Il consigliere ha preannunciato un'interrogazione nella seduta in programma martedì 13 maggio. Lo scopo è sollecitare il rilancio di un'area prossima al centro ... 🔗msn.com

Il cantiere della Gronda ferroviaria. Dozio: "Rfi avvia un nuovo studio". Documento pronto entro l’anno - Nei giorni scorsi un nuovo passaggio in Commissione al Pirellone, presenti anche Trenord ... piano proprio per fare il punto – dice Jacopo Dozio, consigliere regionale di Forza Italia ... 🔗msn.com