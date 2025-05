Interno verde ultimo atto Boom tra giardini e palazzi | Arrivederci a Multimura

Numeri record per la prima giornata di Internoverde, la manifestazione che apre le porte dei giardini per farli scoprire ai visitatori. Forte afflusso lungo le tappe delle meraviglie che si sono messe in mostra, tra gli splendidi spazi che si possono visitare Palazzo Sinz e Palazzo Costabili, dimore realizzate per la corte estense, come Palazzo Giulio d’Este e Palazzo Schifanoia, giardini legati alla letteratura di Giorgio Bassani, come quello di Casa Minerbi e di Casa Hirsch, e insospettabili roseti, come quello curato dalle monache di clausura nel Convento di Sant’Antonio in Polesine.Tra i luoghi – la manifestazione apre le porte anche oggi – figurano anche il giardino di Palazzo Gulinelli e della Casa degli Angeli, il parco che circonda il condominio La Vigna, ovvero l’ex convento dei Cappuccini, l’elegante corte in via Colomba, la Casa dell’Ortolano, la serra igloo realizzata dal Tecnopolo, il Giardino del Cuore, l’Interno alla Cittadella di San Rocco. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interno verde, ultimo atto. Boom tra giardini e palazzi: "Arrivederci a Multimura"

