Internazionali d' Italia si ferma al terzo turno il cammino di Passaro | niente da fare contro il russo Kchachanov

Il rischio era alto: quello di pagare il prezzo delle poche partite giocate fino ad oggi a causa dell'infortunio. Un rischio più psicologico che fisico dopo essere rientrato alla grande, nel più importante torneo d'Italia, gli Internazionali di Roma, dopo la conquista del terzoturno del torneo. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Internazionali d'Italia, si ferma al terzo turno il cammino di Passaro: niente da fare contro il russo Kchachanov

