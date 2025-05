Internazionali d’Italia Sabalenka e Gauff approdano agli ottavi Fuori Emma Navarro

La domenica del torneo WTA di Roma è dedicata ai match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone. Rispettano il pronostico favorevole e approdanoagliottavi di finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff, quarta favorita del seeding. La danese Clara Tauson elimina, a sorpresa, l’americana EmmaNavarro.Aryna Sabalenka impiega due ore e quindici per avere ragione di Sofia Kenin. La bielorussa piega la statunitense con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. L’ucraina Marta Kostyuk elimina 6-4 6-2, in un’ora e trentacinque minuti, la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 24.Esce prepotentemente alla distanza Emma Raducanu. La giocatrice inglese, dopo aver perso in volata, il primo parziale, spazza via Veronika Kudermetova imponendosi con il punteggio di 5-7 6-0 6-1. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia, Sabalenka e Gauff approdano agli ottavi. Fuori Emma Navarro

Internazionali d’Italia 2025: Sabalenka e Andreeva senza problemi, Kostyuk sorprende Kasatkina - Esordio senza patemi per Aryna Sabalenka agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma. La bielorussa, reduce dalla vittoria nel Wta 1000 di Madrid, ha infatti liquidato con un doppio 6-2 in un’ora e tre minuti di gioco la classe 2001 russa Anastasija Potapova. Nell’incontro che ha aperto il programma giornaliero sul Campo Centrale del Foro Italico, la numero uno del mondo e del tabellone non ha concesso nemmeno una chance di break alla sua avversaria, e ora si appresta ad affrontare Sofia Kenin. 🔗Leggi su sportface.it

Internazionali 2025, Sabalenka vuole prendersi Roma. Tutto sul torneo femminile: l’Italia spera in Paolini - Un crocevia verso il Roland Garros, l’appuntamento che segna la griglia di partenza dello Slam parigino. Con un unico pensiero: sarà ancora il torneo di Iga Swiatek? È questa la domanda che accompagna l’avvicinamento agli Internazionali d’Italia femminili di Roma, in programma al Foro Italico dal 6 al 18 maggio. Un torneo che negli ultimi quattro anni è stato il terreno di conquista della polacca (campionessa in tre occasioni), ma che quest’anno sembra essere quanto mai aperto a sorprese. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Internazionali d’Italia 2025: le favorite. Sabalenka, Swiatek o le terze incomode? - Un anno fa la scena sembrava davvero tutta per loro. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, due settimane dopo una finale di Madrid passata alla storia come uno dei migliori incontri WTA degli ultimi vent’anni, si ritrovarono nella Capitale. Non fu, a Roma, la stessa vibrazione spagnola: fu netto il successo della polacca sulla bielorussa. Ed i rapporti di forza erano molto diversi. Sembrava impossibile, al tempo, che Swiatek perdesse in tempi brevi il ruolo di numero 1 del mondo, per quanto si vedesse una Sabalenka in grado di crearle problemi. 🔗Leggi su oasport.it

