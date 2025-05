internazionali d italia musetti convince e vola agli ottavi contro medvedev

Internazionali d’Italia 2025, Musetti e Passaro a caccia degli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e Zverev - Si torna in campo per i sedicesimi della parte bassa del torneo maschile e per quelli della parte alta del tabellone femminile. I sedici incontri in programma nella prima domenica degli Internazionali d’Italia propongono diversi spunti di sicuro interesse e promettono di regalare tennis di ottimo livello agli appassionati.L’Italia si gioca ben due possibilità di accesso agli ottavi di finale. Lorenzo Musetti affronta Brandon Nakashima per guadagnarsi l’ingresso tra i migliori sedici del tabellone e la sfida con il vincente dell’incontro Popyrin-Medvedev. 🔗Leggi su oasport.it