Internazionali d’Italia 2025 oggi | orari 11 maggio programma tv ordine di gioco streaming

La sesta giornata degli Internazionalid’Italia propone gli incontri del terzo turno della parte bassa del tabellone maschile e dei sedicesimi della parte alta di quello femminile. Un programma così fitto non mancherà certamente l’opportunità di attirare l’interesse degli appassionati.Lorenzo Musetti vuole continuare il suo magic moment e per riuscire nel suo intento deve superare lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 28. Ha già eguagliato lo splendido risultato dello scorso anno Francesco Passaro. Il tennista azzurro, reduce dalla partita capolavoro con Dimitrov, si misura con l’insidioso ostacolo Karen Khachanov, testa di serie numero 23, per alimentare le ambizioni di uno storico approdo agli ottavi di finale.Secondo esame serbo consecutivo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, affronta infatti il veterano Laslo Djere, numero 64 del ranking. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 11 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Tabellone maschile Internazionali d’Italia Roma 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Torna in campo Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Unico assente in tabellone Novak Djokovic. Non ci sarà Alejandro Tabilo, lo scorso anno semifinalista. Difenderà il titolo Alexander Zverev, che nel 2024 ha sconfitto in finale il cileno Nico Jarry. 🔗Leggi su sportface.it

Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate - Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗Leggi su oasport.it

Internazionali d’Italia 2025: bene Cocciaretto all’esordio. Out Errani, Stefanini, Zucchini e Urgesi - Può finalmente sorridere Elisabetta Cocciaretto, che davanti a tanti amici e sostenitori, debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista marchigiana, reduce da inizio di stagione contraddistinto da poche soddisfazioni a livello di risultati, ha ottenuto una bella vittoria ai danni della pericolosa armena Elina Avansyan. 6-2 4-6 6-1 lo score in favore della classe ’01 azzurra, brava a non scomporsi dopo aver ceduto un secondo parziale molto equilibrato. 🔗Leggi su sportface.it

