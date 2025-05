International Congress of Cytology le ultime frontiere della citologia La sua 22sima edizione si svolge a Firenze

Alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 15 maggio 800 ricercatori di tutto il mondo a confronto per un confronto costruttivo e interattivo sulle ultime conquiste dell'anatomia patologica e dellacitologia diagnostica Più di 800 ricercatori da 56 paesi sono attesi alla Fortezza da Basso

Per la prima volta a Firenze l'International Congress of Cytology, giunto alla sua 22sima edizione