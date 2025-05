Inter Zalewski segna con il Torino | in goal tutti i giocatori di movimento in rosa

Mancava solo il goal di Nicola Zalewski ed è arrivato contro il Torino. Con la rete del polacco, arrivato nel mercato di gennaio, hanno segnato. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Zalewski a centrocampo, pronta la novità di Torino-Inter! - Nicola Zalewski ha fatto diversi ruoli in questa seconda parte di stagione con Simone Inzaghi. Oggi per Torino-Inter è pronto all’ennesima novità del momento. SORPRESA! – Nicola Zalewski sarà la grande sorpresa di Torino-Inter. Il giocatore ex Roma, arrivato in prestito con diritto di riscatto, si sta rivelando veramente prezioso nelle rotazioni di Simone Inzaghi e anche oggi la conferma arriva dalla scelta dell’allenatore. 🔗Leggi su inter-news.it

Torino Inter, Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa: cambio ruolo per Zalewski? Ecco la formazione testata - di RedazioneTorino Inter, Inzaghi pensa alla mossa a sorpresa: cambio ruolo per Zalewski? Ecco la formazione testata nell’allenamento di oggiSimone Inzaghi pensa alla formazione per Torino Inter di domani, sfida valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri in emergenza per le assenze di Pavard, Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro per infortunio. Nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro ha pensato ad una novità di formazione che riguarda Zalewski. 🔗Leggi su internews24.com

L’Inter non molla: a Torino per i tre punti! Inzaghi ‘reinventa’ Zalewski – CdS - Dimenticare per un momento l’epica notte di Champions contro il Barcellona e rimettere subito la testa sul campionato. Questo il mantra di Simone Inzaghi alla vigilia di Torino-Inter, in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il Corriere dello Sport, la notizia più importante nell’undici che potrebbe scegliere oggi il tecnico piacentino, c’è Nicola Zalewski reinventato in una nuova posizione. 🔗Leggi su inter-news.it

