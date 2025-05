Inter vs Torino | scontro chiave per colmare il gap con Napoli in corsa allo scudetto

L’Inter si appresta a vivere un incontro cruciale nel campionato di Serie A, mirando a consolidare la propria posizione in classifica. Domenica 11 maggio, la formazione di Inzaghi affronterà il Torino nella 36ª giornata, un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. La tensione è palpabile, e i tifosi attendo con trepidazione l'esito di questa sfida.

L'Inter si prepara ad affrontare una sfida decisiva nel panorama calcistico nazionale, con l'obiettivo di mantenere la tensione sulla vetta della classifica e rimanere vicina al gruppo scudetto. Domenica 11 maggio, la squadra guidata da Inzaghi si recherà in trasferta per una sfida contro il Torino nella 36ª giornata della Serie A, un appuntamento che .

