Nella 36ª giornata di Serie A, l'Inter conquista una significativa vittoria per 2-0 contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il trionfo in Champions League contro il Barcellona, i nerazzurri continuano a brillare, con Zalewski che apre le danze al 14’ e Asllani che chiude i conti al 49’. Un altro passo importante verso i loro obiettivi stagionali.

Nella 36ª giornata di Serie A l’Inter supera il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino con un convincente 2-0. Dopo l’entusiasmante vittoria in Champions contro il Barcellona, i nerazzurri confermano il loro ottimo momento di forma risolvendo la sfida con un gol per tempo. Al 14’, Zalewski sblocca il match con un potente destro dalla distanza, mentre al 49’ è Asllani a firmare il raddoppio dal dischetto. Tre punti preziosi per la squadra di Inzaghi, che resta agganciata al Napoli nella corsa scudetto, quando mancano solo due giornate al termine del campionato. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Inter, vittoria a Torino: 2-0 ai granata e scudetto ancora possibile

