Inter Torino partita sospesa | caduti due tifosi granata dalla balaustra

InterTorino, partitasospesa momentaneamente, causa caduta due tifosigranatadalla balaustra, ecco cos’è successo Spiacevole episodio nel corso di TorinoInter. Intorno al terzo minuto di gara la partita è stata momentaneamente per qualche giro d’orologio. Il condizionale è d’obbligo, ma la causa sembrerebbe da imputare alla caduta di due tifosi da un anello . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Torino, partita sospesa: caduti due tifosi granata dalla balaustra

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Torino-Inter LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - Torino Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie ATORINO INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 11 maggio 2025, alle ore 18 Torino e Inter scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2024-2025. Dove vedere Torino Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:Dove vederla in tv e live streamingLa partita di Serie A tra Torino e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui ... 🔗Leggi su tpi.it

Malore durante Atalanta-Inter, partita sospesa sei minuti - Un tifoso si è sentito male ad inizio secondo tempo e in attesa dei soccorsi si è fermato il match per diversi minutiAttimi di paura durante il secondo tempo di Atalanta-Inter. Proprio nei primi minuti della ripresa, quando l’Inter avrebbe dovuto battere un calcio d’angolo, i calciatori hanno richiamato l’attenzione del direttore di gara.Malore durante Atalanta-Inter, partita sospesa sei minuti (LaPresse) – Calciomercato. 🔗Leggi su calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Toro-Inter sospesa, ecco cosa sappiamo; Torino-Inter sospesa per diversi minuti: «Soccorsi per un tifoso». Cosa è successo durante il match; Torino-Inter 0-1, il risultato LIVE; Malore in campo: Bove si accascia durante Fiorentina-Inter. È cosciente. Partita sospesa e rinviata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Torino-Inter interrotta dopo soli 3 minuti, tifoso soccorso in tribuna: cos’è accaduto - Episodio particolare poco dopo il fischio di inizio di Torino-Inter. Sulle gradinate del Grande Torino, all’altezza della Curva Maratona un tifoso è stato soccorso in tribuna: gara sospesa per permett ... 🔗fanpage.it

Inter Torino, partita sospesa: caduti due tifosi granata dalla balaustra - Inter Torino, partita sospesa momentaneamente, causa caduta due tifosi granata dalla balaustra, ecco cos’è successo Spiacevole episodio nel corso di Torino Inter. Intorno al terzo minuto di gara la pa ... 🔗calcionews24.com

Torino Inter sospesa per qualche minuto, ecco il motivo: le ultime - Il match di campionato tra Torino e Inter è stato al momento interrotto a causa di una particolare situazione. Ecco le ultime. 🔗spaziointer.it