Inter Inzaghi | "Non penso di recuperare qualcuno per la Lazio Non abbiamo il budget delle big d'Europa ma siamo organizzati"

A pochi minuti dal termine della vittoria per 2-0 dell`Inter in casa del Torino è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi. Di seguito. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Inter, Parolo: «Inzaghi preparerà così la sfida al Napoli. Penso voglia dimostrare una cosa…» - Le parole di Marco Parolo, ex centrocampista, sulla preparazione di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter. Tutti i dettagli Marco Parolo ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i metodi utilizzati da Simone Inzaghi in vista dei big match, con Napoli–Inter ormai alle porte. INZAGHI – «Alza sempre il livello di concentrazione e ricorda chi sei […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Monza, Nesta: «Contro l’Inter non avremo pressioni, ci sono due recuperi. Inzaghi? Di lui penso questo» - Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter di Inzaghi. Tutti i dettagli in merito Alessandro Nesta ha parlato in vista della sfida tra Inter-Monza. INTER – «La dobbiamo prendere così, con leggerezza. In uno stadio importante contro una squadra fortissima. Servirà giocare con la mentalità giusta e il […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Inter, Inzaghi: «Farò rotazioni, ma non penso all’Atalanta, lo scudetto non è un ostacolo. Tra Sommer e Martinez…» - Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa in vista della gara contro il Feyenoord. Tutti i dettagli Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Inter-Feyenoord di Champions League. TURNOVER – «Non penso al campionato, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. Abbiamo qualche affaticamento da valutare, Lautaro e De Vrij non sono […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Inter-Bayern, Inzaghi: "Non penso all'andata a Monaco, dobbiamo ripeterci". VIDEO - Una vigilia introdotta a Sky Sport da Simone Inzaghi ... rinnovo del contratto: "Penso che non sia questo il momento. Posso solamente dire che sono molto felice all'Inter e nelle scelte sarà ... 🔗sport.sky.it

Inter, Thuram out nel derby, Inzaghi: "Non penso starà fuori tanto, ma mercoledì è presto" - Simone Inzaghi ha parlato a Sky prima di Bologna-Inter: “Pressione ... poi abbiamo avuto questo problemino con Thuram ma non penso starà fuori tanto”. “Zielinski, Dumfries e Thuram ... 🔗tuttomercatoweb.com

Inzaghi: “Nessuno credeva nell’Inter, tutta per i nostri tifosi. E che grande fesseria dice chi…” - Le parole di SImone Inzaghi in conferenza stampa nel post partita di Inter-Barcellona, gara che regala la finale di Champions League ai nerazzurri ... 🔗msn.com