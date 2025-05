Inter Inzaghi può rinnovare | occasione dall’Atletico per convincerlo

L’Inter mette nel mirino un nuovo rinforzo che può spingere Simone Inzaghi verso la permanenza in nerazzurro. Si tratta di una autentica occasione che arriva dall’Atletico Madrid e può essere una pedina preziosa per la nuova rosa.La dimensione Internazionale che ha raggiunto l’Inter in questi ultimi anni è innegabile ed è frutto di un lavoro in cui per davvero non è stato sbagliato un colpo. Sicuramente in sede di calciomercato, ma anche di programmazione e della fiducia incondizionata data a Simone Inzaghi. Principale artefice, insieme a Beppe Marotta, di questo prodigio. In tal senso, però, se è vero che l’attenzione deve essere rivolta al campo ed alla lotta per lo Scudetto e la Champions League, è inevitabile che tutto passi anche dalla programmazione del futuro.Inter, nome nuovo per convincere Simone Inzaghi a restare: occasionedall’Atletico Madrid (Calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Inzaghi può rinnovare: occasione dall’Atletico per convincerlo

Inter, ora Inzaghi può rinnovare: primo rinforzo dal Barça - L’Inter si avvicina a grandi passi alla conferma di Simone Inzaghi ed in tal senso arriva una svolta importante. Il primo rinforzo, infatti, può arrivare direttamente dal Barcellona, prossimo avversario in UEFA Champions League.Siamo in una fase delicatissima, come era però ovviamente ampiamente prevedibile, della stagione dei nerazzurri. La cocente eliminazione patita in Coppa Italia per mano degli acerrimi rivali del Milan non solo ha fatto crollare i sogni di triplete di Simone Inzaghi e dei suoi. 🔗Leggi su calciomercato.it

Atalanta Inter, Inzaghi e Gasperini hanno lo stesso rischio: cosa può accadere - di RedazioneAtalanta Inter, Inzaghi e Gasperini contro al Gewiss Stadium: il Napoli può andare in fuga e spaventa le rivaliAtalanta Inter non possono concedersi dei calcoli e sono praticamente obbligate a vincere lo scontro diretto, visto che il Napoli sulla carta ha un impegno agevole contro il Venezia, che potrebbe portare la truppa di Conte al primo posto. Scrive il Corriere dello Sport verso la partita. 🔗Leggi su internews24.com

Zalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! - di RedazioneZalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere! Le condizioni del calciatoreLe buone notizie in casa Inter non si fermano al successo di ieri nello scontro diretto contro l’Atalanta: Nicola Zalewski, ancora alle prese con l’infortunio, tornerà infatti ad Appiano Gentile. L’ex Roma, come riportato da Wirtualna Polska, non prenderà parte al ritiro della nazionale polacca. 🔗Leggi su internews24.com

