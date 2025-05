Inter e Napoli corsa a due per la lotta Scudetto | il calendario a confronto

La 36esima giornata rimescola le carte nella corsa allo Scudetto di Inter e Napoli. I nerazzurri battono il Torino 2-0 e si portano a un punto. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Inter e Napoli, corsa a due per la lotta Scudetto: il calendario a confronto - L`Inter e il Napoli escono dalla 35esima con due vittorie, che mantengono inalterata la distanza in classifica, con il Napoli a +3 sull`Inter... 🔗Leggi su calciomercato.com

Vocalelli sullo scudetto: “Sarà una corsa a due tra Inter e Napoli” - L’opinione del giornalista su Nazionale e campionatoNel corso della trasmissione radiofonica Bordocampo – II Tempo, in onda su Radio Capri, il giornalista Alessandro Vocalelli ha fatto il punto sulla Nazionale italiana e sulla lotta Scudetto. Se da un lato l’Italia mostra segnali di miglioramento, dall’altro manca ancora quel fuoriclasse in grado di fare la differenza. Sul campionato, invece, Vocalelli non ha dubbi: “Sarà una corsa a due tra Inter e Napoli”. 🔗Leggi su terzotemponapoli.com

Napoli, Mauro sulla corsa scudetto: «Inter, Napoli e Atalanta sono incollate uno addosso all’altra. Conte? Ora può fidarsi di due giocatori…» - L’ex giocatore del Napoli Massimo Mauro ha parlato della della corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta. Le parole L’opinionista ed ex giocatore azzurro Massimo Mauro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di sabato tra Napoli ed Inter per la vetta della classifica e della corsa scudetto. A […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Napoli vince scudetto se... le combinazioni a due giornate dalla fine: come cambia la classifica e quanti punti servono - Napoli o Inter? Inter o Napoli? La lotta al vertice continua e, a due giornate dalla fine del campionato, entrambe le squadre sono ancora in corsa per ... 🔗msn.com

Napoli e Inter, calendari a confronto: avversari e partite delle ultime due giornate di Serie A - Napoli e Inter si contenderanno fino alla fine il tricolore: i prossimi impegni delle due squadre. Il calendario delle ultime due giornate. 🔗msn.com

Quando si gioca Parma-Napoli e la data di Inter-Lazio, la decisione provvisoria della Lega Serie A - La programmazione della 37ª giornata non è ancora definitiva, servirà tenere conto di una serie di incastri considerando gli obiettivi delle squadre ... 🔗fanpage.it