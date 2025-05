Inter Bisseck "Scudetto? Ci crediamo Giochiamo sempre per vincere anche se dobbiamo guardare il Napoli"

L`Inter punta a vincere con il Torino per mettere pressione sul Napoli a tre giornare dalla fine. I nerazzurri arrivano alla sfia con i granata. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

Analisi Prestazione Calcio: Vincere Non È Tutto! DIRETTA FACEBOOK ORE 21!Ci concentriamo sulla prestazione nel calcio, non sul risultatoValutiamo i miglioramenti nel tempo, indipendentemente dal vincitoreLa nostra analisi è oggettiva e… Leggi la discussione

La commovente rivelazione di #Hamilton: «La #F1 mi ha cambiato la vita#Ferrari? Voglio #vincere» it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi ora più che mai ha bisogno del contributo delle riserve: segnali da Bisseck e Zielinski - di RedazioneInter, periodo delicato per i nerazzurri: serve di più da parte delle riserve, Inzaghi lavorerà sull’aspetto psicologicoL’Inter ha bisogno di ristabilire rapidamente le proprie energie fisiche e mentali. Dopo la partita contro il Napoli allo Stadio Maradona, i nerazzurri torneranno in campo mercoledì sera a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. 🔗Leggi su internews24.com

Qui Feyenoord, Van Persie: “Crediamo al miracolo, possiamo eliminare l’Inter” - A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-Feyenoord, la squadra olandese è sbarcata in Italia e ha effettuato il sopralluogo sul terreno di gioco del Meazza, seguendo il protocollo UEFA. Subito dopo, spazio alla consueta conferenza stampa, con protagonista l’allenatore ed ex attaccante Robin Van Persie, che ha condiviso le sue sensazioni alla vigilia della sfida.Fiducia e determinazione“Questo è il bello dello sport: c’è sempre speranza, anche quando sembra minima. 🔗Leggi su ilnerazzurro.it

Inzaghi a Inter TV: «Siamo stati squadra con la S maiuscola! Abbiamo finito con Bisseck e Correa da quinti, vi svelo il nostro segreto» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri in campionato contro l’AtalantaIntervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Atalanta Inter, Simone Inzaghi ha parlato così.SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva. 🔗Leggi su internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Bisseck "Scudetto? Ci crediamo. Giochiamo sempre per vincere, anche se dobbiamo guardare il Napoli" - L`Inter punta a vincere con il Torino per mettere pressione sul Napoli a tre giornare dalla fine. I nerazzurri arrivano alla sfia con i granata dopo il successo. 🔗calciomercato.com

Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: "Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10" - Grandi polemiche per l`intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno espugnato San Siro. 🔗msn.com

Inter delusa, addio Bisseck: scambio per il sostituto - Yann Bisseck protagonista in negativo del ko dell’Inter, i nerazzurri pensano all’addio: proposta di scambio per chi prenderà il suo posto La domenica di Pasqua lascia in eredità uno scossone per ... 🔗spaziointer.it