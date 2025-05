Inter batte l’Olimpico Grande Torino 2-0 tra episodi tifosi grandine e cambi mirati

In breve da Zazoom:

La squadra nerazzurra dell'Inter sta dando il massimo nella corsa per lo scudetto, mostrando una tenacia straordinaria anche di fronte a difficoltà. Nella sfida all'Olimpico Grande Torino, la formazione di Inzaghi ha messo in evidenza il proprio valore, ottenendo una vittoria che rincuora le ambizioni di titolo. Un primo tempo ricco di emozioni ha dato il via a un match avvincente, mettendo in mostra le qualità dei nerazzurri.

Bayern Inter, l’esito di Parma non è il modo migliore per presentarsi all’Allianz Arena ma nemmeno per sognare in grande - di RedazioneBayern Inter, torna la Champions ma la prestazione di Parma non è il miglior modo per presentarsi all’Allianz Arena Martedì 8 Aprile torna la Champions League, l’Inter vola in Germania per affrontare i tedeschi del Bayern Monaco che, seppur falcidiati da numerosissimi infortuni, restano sempre una squadra temibilissima. I nerazzurri sono reduci da una prestazione in campionato contro il Parma a tinte chiaroscure, la partita proposta contro gli emiliani non è sicuramente il migliore biglietto da visita per presentarsi in casa dei tedeschi ma nemmeno per ambire al sogno ... 🔗Leggi su internews24.com