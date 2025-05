Inter batte il Torino 2-0 tra imprevisti grandine e cambi tattici di Inzaghi

L’Inter si conferma inarrestabile nella corsa allo scudetto, ottenendo una vittoria cruciale che la consolida in classifica. Nel prestigioso scenario dell’Olimpico Grande Torino, i nerazzurri hanno mostrato grande determinazione e qualità di gioco, guidati da un Inzaghi stratega. La partita, ricca di intensità e momenti decisivi, ha messo in evidenza la forza e l’ambizione della squadra milanese.

Un inizio movimentato Il match ha .

L'Inter batte il Torino 2-0, in gol Zalewski e Asslani su rigore CRONACA e FOTOCRONACA e FOTO - Al 14' Torino-INTER 0-1! Rete di Zalewski. Il polacco si libera di Gineitis con un colpo di tacco a rientrare, poi esplode un destro a giro che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. 🔗ansa.it

Serie A, Torino-Inter 0-2: i nerazzurri tengono il passo - L'Inter batte 2-0 in trasferta il Torino nel match valido per la 36/a giornata di Serie A e aggancia momentaneamente il Napoli in testa alla classifica con 77 ... 🔗msn.com

